Pixel Watch si aggiorna: manca ancora la novità più attesa

Conosciamo bene l'impegno di Google nel settore degli smartwatch, culminato con il lancio di Pixel Watch arrivato lo scorso anno. Parliamo del dispositivo arrivato con la nuova versione di Wear OS, il sistema operativo per indossabili che abbiamo approfondito in questa guida.

Google offre un continuo supporto software al suo Pixel Watch. Questo passa per un costante piano di aggiornamenti, simile a quello che vediamo per gli smartphone Pixel. Parallelamente all'update di febbraio per i Pixel arriva anche quello per Pixel Watch.

L'aggiornamento per Pixel Watch corrisponde alla build RWD9.220429.075. L'update è centrato principalmente sull'aspetto della sicurezza, con le nuove patch di febbraio che vengono integrate anche in Wear OS. In questo articolo abbiamo descritto tutte le vulnerabilità risolte.

Coloro che speravano nell'introduzione del rilevamento cadute, attesa ormai da tempo su Pixel Watch in quanto una funzionalità chiave per i dispositivi indossabili che vengono usati anche durante l'attività sportiva e all'aperto, rimarranno ancora una volta delusi.

Nell'update non vi è traccia della Fall Detection.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale. Ci aspettiamo che il rollout si completi nel giro dei prossimi giorni.