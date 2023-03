Pixel Watch si aggiorna con Fall Detection

La Fall Detection implementata da Google in Pixel Watch sembra essere molto promettente . Alla base della funzionalità c'è ovviamente il concetto di rilevamento delle cadute: se lo smartwatch rileva una caduta, tramite gli accelerometri essenzialmente, e successivamente che la persona non si muove per almeno 30 secondi , allora invia una notifica sonora con la quale chiede all'utente se ha bisogno di aiuto.

Stiamo parlando ovviamente della funzionalità che permette allo smartwatch di monitorare il rilevamento delle cadute , nota come Fall Detection . La funzionalità finalmente è ufficialmente disponibile per tutti gli utenti con Pixel Watch.

Sarà possibile rispondere con due opzioni: "Sto bene" oppure "Sono caduto e ho bisogno di aiuto". Nel secondo caso lo smartwatch avvierà automaticamente una chiamata ai servizi di emergenza.

Sarà possibile anche parlare con i servizi di emergenza, per coordinare meglio l'intervento. In ogni caso verranno trasmesse le coordinate per la geolocalizzazione agli stessi servizi di emergenza.

Google ha riferito di aver lavorato tanto anche sulla prevenzione dei falsi positivi. La Fall Detection di Pixel Watch è in grado di distinguere una caduta da attività che prevedono rilevanti impatti, come ad esempio lo sci o attività in acqua. Lo smartwatch è in grado di fare questo andando ad analizzare i movimenti del corpo in seguito all'urto.

Google ha addestrato il modello di riconoscimento delle cadute con una grande mole di dati, perfezionando la Fall Detection che ora arriva su Pixel Watch. La novità è attualmente in fase di distribuzione automatica a partire da oggi, 1 marzo. Sarà possibile attivarla dalla sezione Update dell'app companion per Pixel Watch o dalla sezione Sicurezza personale di Pixel Watch.