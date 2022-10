Pixel Watch protagonista di un unboxing che anticipa la presentazione ufficiale: ecco le foto

Il 6 ottobre Google finalmente svelerà i nuovi Pixel 7 ed il suo primo smartwatch, il Pixel Watch. In questi giorni, quindi, fioccano le indiscrezioni e le immagini in anteprima dei dispositivi. Ad esempio, nelle ultime ore, su Reddit, è stato pubblicato un unboxing dello smartwatch.

Tra i dettagli che si notano sin da subito, rientra lo spessore della scatola, che somiglia molto a quella che contiene il controller per Google Stadia (ma più contenuta nelle dimensioni). Il cinturino "Active" è già applicato al dispositivo, mentre l'intero wearable è avvolto da un pezzo di cartone allungato che sembra avere quasi la forma di una pillola. Inoltre, il disco di ricarica USB-C è incluso in questa confezione.

Per quanto riguarda le dimensioni dell'orologio, sembrano piuttosto contenute, mentre le cornici, anche se il dispositivo è spento, appaiono abbastanza grandi. Lato software, invece, è indicata la presenza di Wear OS 3.5 con "Wear OS by Google" e "Hey Google" scritto su di un lato della scatola. Sempre restando in tema "Pixel Watch", negli scorsi giorni sono emersi dettagli sul costo dei cinturini ufficiali: si parla di ben 49 dollari.