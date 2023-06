Pixel Watch riceve una funzionalità che hanno quasi tutti i suoi rivali

Al giorno d'oggi infatti i dispositivi indossabili, come smartband e smartwatch, integrano diversi sensori con i quali propongono agli utenti diverse misurazioni. Tra queste troviamo quelle relative all'attività cardiaca e polmonare , fondamentali per la salute e lo sport, come la saturazione dell'ossigeno nel sangue . Tale misurazione non era disponibile al lancio di Pixel Watch, una pecca abbastanza grave considerando che indossabili più economici la offrono da tempo.

Per fortuna Google sembra voglia rimediare. Nelle ultime ore infatti almeno un utente di Reddit con Pixel Watch ha avvistato una misurazione del livello di saturazione di ossigeno nel sangue sul suo smartwatch, come vedete dalle immagini in galleria.

Questa è una novità assoluta. Finora infatti tutti i possessori di Pixel Watch non potevano accedere a questo tipo di misurazioni, nemmeno andando nella sezione dedicata all'interno dell'app Fitbit.

Il messaggio che visualizzavano indica che non è possibile avere informazioni sulla saturazione d'ossigeno nel sangue con Pixel Watch. Era soltanto disponibile una stima della variazione dell'ossigenazione del sangue lungo un periodo di riposo.

Questo dovrebbe cambiare definitivamente con l'allargarsi della distribuzione della novità che abbiamo appena visto. Al momento non è chiaro come Google la stia distribuendo. Su alcuni Pixel Watch aggiornati con l'ultimo firmware di giugno ancora non è presente, quindi dovrebbe trattarsi di una distribuzione via server partita nelle ultime ore.