Pixel Watch e il risparmio energetico: tutti i suoi segreti

L'evento Google del 6 ottobre è stato il palcoscenico per presentare ufficialmente i nuovi top di gamma di Big G, i Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Ma questi non sono stati gli unici protagonisti. Google ha infatti presentato anche Pixel Watch, il suo primo smartwatch.

Abbiamo conosciuto ormai nel dettaglio il Pixel Watch di Google e anche appreso che, almeno per ora, non arriverà ufficialmente in Italia. Nonostante questo si rivela interessante sapere come il primo smartwatch della serie Pixel gestisce l'autonomia, un parametro fondamentale per i dispositivi indossabili.

La batteria integrata nello smartwatch ha una capienza di 294 mAh. A questa vengono applicate diverse funzionalità software con l'obiettivo di preservarne l'autonomia nel tempo. La prima si chiama Battery Defender e assicura che la battera non venga danneggiata per un eccessivo tempo di ricarica. La funzionalità infatti interrompe la carica se riconosce che lo smartwatch è sul caricatore per almeno 4 giorni.