Pixel Watch sta per ricevere una funzione molto richiesta

Google potrebbe però presto accontentarli. Come scoperto da 9TO5Google, infatti, l'ultimo aggiornamento dell'app Pixel Watch non solo porta alcune novità "ufficiali", ma svela anche che la richiesta funzionalità è in fase di sviluppo.

Andando a decompilare l'app, però, il popolare sito è riuscito a scovare che si potrà presto attivare la funzione "Sincronizza le modalità Non disturbare e Riposo (Bedtime, NdR) sul tuo orologio e telefono in modo da non doverle gestire separatamente".

Google specifica che questo "aiuta a limitare le interruzioni" e "Unifica i tuoi dispositivi per semplificarti la giornata".

In pratica la funzione permetterà di attivare la funzione Non disturbare sul telefono e questa sarà attiva anche sull'orologio, e viceversa. Un'impostazione banale e dovuta da tempo, ma che finalmente starebbe per arrivare.

A quanto sembra, la voce per attivarla sarà all'interno di una nuova sezione chiamata "Non disturbare e Riposo" dell'app Pixel Watch, che non è ancora disponibile. Per quanto riguarda le tempistiche, possiamo solo sperare che arrivi con il prossimo aggiornamento mensile, visto che il prossimo Feature Drop è previsto per settembre.