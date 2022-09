Pixel Watch come non l'avete mai visto: ecco le watchface

Dopo aver scoperto molto sul conto di Pixel Watch grazie ai rumor delle settimane scorse, trapelano nuovi importanti dettagli sul dispositivo che ha in cantiere Google. Il video che trovate qui in basso riassume il tutto.

Manca sempre meno all'atteso evento di Google, quello del prossimo 6 ottobre in cui verranno ufficializzati i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro , insieme a nuovi dispositivi smart e al primo smartwatch della storia di Google, il Pixel Watch .

Si tratta di un video in cui Google mostra Pixel Watch in tutto il suo splendore. Vediamo chiaramente il design dello smartphone, con la cassa molto arrotondata e il cinturino con chiusura verso l'interno. Al centro della cassa ci sarà una corona rotante per l'interazione con Wear OS.

Dal video scorgiamo anche diversi particolari importanti, soprattutto dal retro della cassa: vediamo che Pixel Watch sarà protetto da un vetro Gorilla Glass e che sarà realizzato in acciaio inossidabile. Inoltre, troviamo un esplicito riferimento alla presenza del sensore di frequenza cardiaca.

I cinturini arriveranno, come vedete sempre dal video appena condiviso da Google, nelle colorazioni Hazel Lemongrass (giallo/verde), Chalk (bianco/beige), Charcoal (grigio) e Obsidian. Ma non finisce qua, perché sempre dal video scorgiamo le watchface che proporrà il nuovo Pixel Watch:

Analogica con indicatori semplici.

Analogica senza indicatori e informazione sulla frequenza cardiaca.

Quadrante digitale su due righe.

Analogica ridotta con tre slot informativi personalizzabili.

Digitale con un piccolo slot superiore e tre inferiori. Proprio quella che abbiamo visto a Sundar Pichai qualche giorno fa.

Analogico tradizionale con indicatori, di cui i principali numerici.

Digitale a schermo intero con ghiera secondaria.

Insomma, ormai sembra davvero tutto pronto per il lancio di Pixel Watch. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire il prezzo di lancio.