Pixel Watch non conteggia bene le calorie: perché e cosa fare

Nelle ultime ore sono emerse online diverse segnalazioni tra utenti che affermano delle rilevanti disparità tra il conteggio delle calorie bruciate effettuato da Pixel Watch rispetto a quello ottenuto con altri dispositivi indossabili. Android Police ha persino affermato di aver verificato un gap del 50% in termini di di calorie bruciate stimate tra Pixel Watch e Galaxy Watch 4.

Dopo aver visto i problemi causati dall'incompatibilità tra Pixel Watch e AA Wireless, dispositivo sviluppato nell'ambito di un progetto di crowdfunding e che si pone l'obiettivo di rendere wireless qualsiasi box con Android Auto , andiamo a vedere nuove grane per gli utenti che hanno al polso lo smartwatch di Google.

Questo è chiaramente di particolare rilevanza per un dispositivo come Pixel Watch.

È bene sapere che Pixel Watch affida il conteggio delle calorie bruciate, come anche il monitoraggio di altri parametri di salute, agli algoritmi sviluppati da Fitbit. Questi stimano il consumo di calorie in base alla frequenza cardiaca, attività fisica effettuata, altezza e peso dell'utente.

Google afferma di non aver rilevato anomalie nelle stime della calorie consumate effettuate da Pixel Watch e che eventuali disparità con altri dispositivi sarebbero da imputare ai diversi algoritmi di stima utilizzati.

Un suggerimento valido che è emerso online da diversi utenti è quello di consultare, all'interno della propria app Fitbit, il profilo personale e verificare che tutti i dati, soprattutto l'altezza e il peso, sono corretti. Un bu potrebbe infatti aver alterato questi parametri inseriti dagli utenti in precedenza.

Altri utenti affermano che riavviare lo smartwatch risulta una soluzione. In generale, possiamo aspettarci un aggiornamento dell'app Fitbit per prevenire questi aggiornamenti non richiesti dall'utente dei propri parametri di altezza e peso.