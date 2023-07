Pixel Watch si prepara a entrare nel programma beta di Wear OS

Ma non solo. Mentre in precedenza scorrendo in basso per vedere i vostri dispositivi idonei c'era la scritta "I tuoi telefoni idonei", adesso troviamo la scritta "I tuoi dispositivi idonei", il che potrebbe raccogliere Pixel Watch e Pixel Tablet (per chi avesse la fortuna di entrarne in possesso).

La procedura di registrazione di Pixel Watch al programma Beta sarà presumibilmente identica a quella dei telefoni e dovrebbe implicare semplicemente il toccare un pulsante "Registra" in corrispondenza dell'orologio, e successivamente verrete notificati dell'arrivo dell'aggiornamento via OTA.