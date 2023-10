Assieme a Pixel 8 e Pixel 8 Pro Google ha finalmente deciso di portare in Italia anche uno smartwatch . Al contrario del primo Pixel Watch , il modello di seconda generazione, appena annunciato dall'azienda, sarà infatti disponibile anche sul nostro mercato, ma non è tutto rose e fiori...

Caratteristiche Tecniche

Schermo : AMOLED 320ppi, 100% DCI-P3, fino a 1.000 nit, Gorilla Glass 5

: AMOLED 320ppi, 100% DCI-P3, fino a 1.000 nit, Gorilla Glass 5 CPU : Qualcomm 5100 con co-processore Cortex M33

: Qualcomm 5100 con co-processore Cortex M33 RAM : 2 GB SDRAM

: 2 GB SDRAM Archiviazione : 32 GB eMMC

: 32 GB eMMC Connettività : Wi-Fi n, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, sistema satellitare Quasi-Zenith

: Wi-Fi n, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, sistema satellitare Quasi-Zenith Audio : microfono e altoparlante

: microfono e altoparlante Certificazione : IP68, impermeabile a 5 ATM

: IP68, impermeabile a 5 ATM Batteria : 306 mAh (80% in 45 minuti, 100% in 80 minuti)

: 306 mAh (80% in 45 minuti, 100% in 80 minuti) Dimensioni : diametro 41 mm, altezza 12,3 mm

: diametro 41 mm, altezza 12,3 mm Peso : 31 grammi (senza cinturino)

: 31 grammi (senza cinturino) OS: Wear OS 4

Nuerosissimi i sensori presenti sullo smartwatch:

Bussola

Altimetro

Sensori rossi e infrarossi per il monitoraggio della saturazione ossigeno (SpO2)

Sensori elerici multiuso compatibili con app ECG8

Sensore oico di rilevazione del baito cardiaco a multi-propagazione

Accelerometro a 3 assi

Giroscopio

Sensore della luce ambientale

Sensore elerico per misurare la conduanza cutanea (cEDA) per il monitoraggio della risposta del corpo

Sensore di temperatura cutanea

Barometro

Magnetometro

Tra questi spicca il nuovo sensore di rilevazione della frequenza cardiaca a multipropagazione, con notifiche per tachicardia e bradicardia, e indicatori del livello di recupero giornaliero.

Fitbit cerca inoltre di informare l'utente su come il suo corpo risponda a un potenziale stato di stress o di agitazione, utilizzando il sensore cEDA (attività elettrodermica continua, basata sul rilevamento delle gocce di sudore microscopiche), quello cardiaco e la temperatura cutanea. Se il dispositivo rileva uno stato anomalo, l'app Fitbit proporrà all'utente di registrare il suo stato d'animo attuale, suggerendo come intervenire, di volta in volta.

Non manca ovviamente tutta la parte dedicata al fitness, col rilevamento delle 7 tipologie di attività fisica più comuni (corsa, bici, ecc), l'allenamento a zone di frequenza cardiaca, che tramite segnali vocali e vibrazione guida l'utente, e l'allenamento del passo, per cercare di tenere il ritmo o di riprendere l'andatura ideale.

Tra le funzioni di sicurezza in senso lato, abbiamo il nuovo controllo di sicurezza, che consente di programmare un timer da attivare in situazioni specifiche (ad esempio di notte in un vicolo buio, o durante una lunga scampagnata sotto il sole su una strada solitaria): allo scadere, in mancanza di un'azione da parte dell'utente, verrà condivisa la posizione o contattati i servizi di emergenza.

Non cambia troppo l'autonomia: con l'80% di carica, secondo Google, Pixel Watch 2 è utilizzabile per 24 ore con il display sempre attivo. È più di quanto si possa dire del precedente (che più o meno faceva qualcosa di simile ma senza AOD), ma non è una cosa che vada a stravolgere l'esperienza d'uso: più o meno una volta al giorno dovrete comunque ricaricarlo.

Riguardo i materiali, la scocca è al 100% in alluminio riciclato, e lo smartwatch funziona con "la maggior parte" degli smartphone con Android 9.0 successivo.

Al contrario dello scorso anno ci sono due taglie, non dell'orologio, ma dei cinturini sportivi inclusi: una small, per polsi della circonferenza di 130-175 mm, e una large, per polsi della circonferenza di 165-210 mm. Acquistabili a parte ci sono poi cinturini in tessuto, elastici, a maglie metalliche, in pelle bicolore o lavorata, e anche l'esclusivo cinturino metallico slim, compatibile solo con Pixel Watch 2 (gli altri sono adatti anche per il precedente smartwatch).

Potete ammirarne alcuni esempi nella galleria a fine articolo.