Pixel Watch 2 vi dirà quanto siete stressati

Il video, che trovate alla fine di questo articolo, mostra il design praticamente completo e ufficiale di Pixel Watch 2. Nel complesso non vediamo rivoluzioni rispetto al Pixel Watch lanciato lo scorso anno, sebbene questo secondo modello sembri leggermente più sottile . Sulla cover posteriore però leggiamo chiaramente la dicitura IP68 , a confermare che per lo smartwatch ci sarà la certificazione alla resistenza all'acqua fino a 5 atm di pressione.

Arriverà infatti anche Pixel Watch 2 . E dopo i rumor emersi nei giorni scorsi, ne abbiamo anche la conferma ufficiale da parte di Google. Un primo video è stato rilasciato ieri da BigG, quello in cui si intravede la silhouette di Pixel Watch 2. Nelle ultime ore è stato pubblicato un secondo video , più approfondito e dedicato esclusivamente a Pixel Watch 2.

Si scaldano i motori in casa Google . All'inizio del prossimo mese conosceremo finalmente i suoi nuovi smartphone top di gamma , i quali saranno accompagnati da altre interessanti novità, soprattutto a tema smartwatch .

Tale certificazione assicura la resistenza dello smartwatch a 1,5 metri di profondità in acqua per un tempo di 30 minuti. Inoltre, la certificazione assicura la resistenza alla polvere e ad altri materiali solidi.

Altro aspetto interessante emerge osservando la parte posteriore del dispositivo. Vediamo i LED in verde, i quali rappresentano i sensori ottici fotopletismografici, ovvero quelli che servono a rilevare l'attività cardiaca e quindi a calcolare la frequenza cardiaca sia a riposo che durante gli allenamenti. E vicino a tali LED vediamo anche altri sensori.

Questi sensori aggiuntivi serviranno a rilevare l'attività elettrodermica, indicata come EDA a livello internazionale. La letteratura scientifica ha dimostrato che tale misurazione è proporzionale a livello di stress che sta caratterizzando l'utente. Non si tratta di una prima volta: già alcuni dispositivi Fitbit offrono questa misurazione, anche se la stessa misurazione ha finora richiesto che l'utente appoggiasse anche un dito della mano libero allo smartwatch per completarla.