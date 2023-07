Pixel Watch 2: ecco le novità rispetto al predecessore

Pixel Watch 2 è uno smartwatch che si farà a breve. Nelle scorse settimane abbiamo parlato in diverse occasioni del nuovo smartwatch di casa Google, con alcuni interessanti spunti che indicano che il nuovo smartwatch Pixel proporrà innovazioni in termini hardware e software rispetto al suo predecessore.

Pixel Watch rappresenta lo smartwatch con Wear OS più avanzato che propone Google sul mercato, e per il momento anche l'unico. Questo presto cambierà, con BigG che sta preparando il terreno per il lancio della seconda generazione.

Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli proprio in questo senso. Le novità emerse dalle fonti di 9to5Google indicano che il nuovo Pixel Watch 2 sarà realizzato in alluminio, e quindi peserà leggermente meno rispetto al primo Pixel Watch. Quest'ultimo infatti è stato realizzato in una cassa in acciaio inossidabile inserita all'interno di un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Aspettiamoci quindi un peso, senza considerare il cinturino, minore ai 36 grammi per il nuovo Pixel Watch di casa Google.

Per avere un ulteriore raffronto, Apple Watch Series 8 in acciaio inossidabile pesa 42,3 grammi senza cinturino, mentre la sua controparte in alluminio pesa 32,2 grammi.

Oltre a questo si ipotizza che il nuovo Pixel Watch 2 godrà del nuovo cinturino con fori per la traspirazione che Google ha lanciato per il primo modello di Pixel Watch, segno che i due modelli non dovrebbero differire in termini dimensionali.

Infine, emerge qualche dettaglio anche sulle novità software. Qualche giorno fa è emerso online il marchio Fitbit Coach, il quale potrebbe essere un nuovo assistente dedicato agli allenamenti che Google potrebbe rendere disponibile per i suoi indossabili a coloro che sono abbonati a Fitbit Premium. Tra questi ci aspettiamo che ci sarà Pixel Watch 2, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.