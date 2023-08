Questa mancanza di Pixel Watch 2 vi farà storcere il naso

E per quest'anno sappiamo che Google intende replicare , lanciando la seconda generazione di Pixel Watch. Su Pixel Watch 2 già abbiamo appreso diversi dettagli, sia sul design che sulle specifiche tecniche. Ora emerge una mancanza che potrebbe caratterizzare Pixel Watch 2 e far storcere il naso a più di qualche utente.

Secondo quanto trapelato dalla certificazione richiesta da Google per tre modelli di smartwatch, chiaramente riconducibili a Pixel Watch 2 e scovati da 9to5Google, Pixel Watch 2 potrebbe arrivare sul mercato senza UWB. Vi ricordiamo che UWB sta per UltraWide Band e consiste in un nuovo protocollo per la connettività ad alta precisione.

Questa mancanza potrebbe deludere più di qualcuno. Il protocollo UWB infatti non è ancora molto diffuso sul segmento smartwatch, ed è invece molto usato per i tracker smart, vista la sua alta accuratezza nella localizzazione.

Però ci si aspetta un suo più ampio impiego anche tra gli smartwatch, visto che potrebbe essere usato per aprire o chiudere le auto, e aprire alla compatibilità con la rete Trova il mio dispositivo che sta sviluppando Google.

La sua mancanza su Pixel Watch 2 non è confermata ma altamente probabile, visto che nella certificazione FCC, necessaria appunto all'omologazione degli standard di connettività, non vi è alcun riferimento a questo protocollo. Un'occasione persa? Fateci sapere cosa ne pensate.