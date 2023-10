Pixel Watch 2 avrà una funzione utile quanto scontata

Si tratta della funzione di monitoraggio automatico degli allenamenti . Una funzione ormai praticamente standard per tutti gli smartwatch e smartband minimamente orientati al monitoraggio delle attività fisiche. Eppure tale funzionalità mancava su Pixel Watch, ma ci sono ottime notizie per la seconda generazione.

Stando infatti a quanto ha appena condiviso Kamila Wojciechowska su X, Pixel Watch 2 sarà in grado di avviare automaticamente il monitoraggio di un allenamento quando ne rileva uno. Come vedete dall'immagine condivisa, Google pubblicizzerà questa funzione come una delle novità di Pixel Watch 2.

La funzione in questione permetterà anche di mettere in pausa o fermare automaticamente un allenamento in corso quando viene interrotto. Si tratta quindi di una nuova opzione che sostanzialmente metterà Pixel Watch 2 sullo stesso piano dei suoi altri rivali, anche in termini sportivi.