Pixel Watch 2 risolverà uno dei problemi del suo predecessore

Fortunatamente, Google non ha intenzione di fermarsi nel segmento smartwatch e sta già preparando il terreno per l'arrivo di Pixel Watch 2 . Ne abbiamo iniziato a parlare qualche settimana fa e si consolidano sempre di più le voci che vogliono il debutto di Pixel Watch 2 al fianco dei Pixel 8 nel prossimo autunno.

Pixel Watch ha sicuramente il suo fascino, anche per la nuova generazione di Wear OS che integra, ma il primo smartwatch di casa Google ha mostrato anche alcune criticità . Tra queste troviamo l'autonomia che sicuramente non è eccelsa.

Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli su cosa aspettarsi da Pixel Watch 2. Secondo una fonte di 9to5Google, lo smartwatch dovrebbe poter contare sulla quinta generazione di Snapdragon Wear, il processore di Qualcomm per dispositivi indossabili. Questo processore, arrivato lo scorso anno e visto per la prima volta su TicWatch Pro 5, sarebbe un importante svolta per Pixel Watch 2, visto che il suo predecessore integrava un processore Samsung Exynos.

Questo nuovo processore per Pixel Watch 2 dovrebbe permettere una migliore autonomia e performance, soprattutto grazie al processo produttivo a 4nm con il quale è realizzato. Ci ricordiamo che il processore del primo Pixel Watch è realizzato con processo produttivo a 10nm. L'autonomia potrebbe addirittura raddoppiare, arrivando a due giorni con una carica. Certo molto dipenderà anche dalle ottimizzazioni software che verranno implementate in Wear OS 4.

Altra novità importante che dovremmo vedere a bordo del Pixel Watch 2 riguarda i sensori per la salute. Lo smartwatch dovrebbe infatti avere dei sensori simili al Fitbit Sense 2, come ad esempio quello per il monitoraggio dell'attività elettrodermica, un parametro che permette di valutare il livello di stress durante la giornata.