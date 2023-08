Pixel Watch 2: novità anche per gli occhi

Nelle ultime ore infatti sono trapelati una serie di dettagli che riguardano Pixel Watch 2, i quali arrivano dalla certificazione FCC richiesta da Google per commercializzarli. Questi dettagli riguardano soprattutto i materiali di realizzazione del cinturino.

La prima generazione di Pixel Watch ha attirato sicuramente molta attenzione, e anche qualche critica, e Google ha intenzione di rinnovare diversi aspetti dei suoi smartwatch con i Pixel Watch 2 che stanno per arrivare.

Dallo scorso anno abbiamo visto Google lanciarsi ufficialmente anche nel mercato smartwatch , dopo che da anni è attiva in quello degli smartphone .

Stando infatti a quanto appena trapelato, Google ha testato Pixel Watch 2 in quattro varianti:

Cinturino 1 – Cinturino plastica active

Cinturino 2 - Cinturino in rete metallica

Cinturino 3 - Cinturino a maglie metalliche

Cinturino 4 – Cinturino sottile in metallo

Dunque Google è aperta a diverse alternative per il suo Pixel Watch 2. Dal lato della connettività sappiamo anche che tutti i modelli testati godono delle solite connessioni Wi-Fi e Bluetooth, mentre due di essi supportano anche le reti LTE.

Riguardo i cinturini testati, quello in rete metallica sarebbe la variante trapelata nei mesi scorsi per Pixel Watch, poi mai arrivata effettivamente sul mercato. La vera novità dovrebbe corrispondere a quello sottile in metallo.

Vi ricordiamo che i nuovi Pixel Watch 2 verranno presentati, con ogni probabilità, al fianco dei nuovi Pixel 8, previsti per il prossimo autunno.