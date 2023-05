Potete già sognare un Pixel Watch 2: debutto al fianco di Pixel 8

D'altra parte dobbiamo riconoscere che il primo Pixel Watch è stato in fase di sviluppo per qualche anno prima di arrivare ufficialmente sul mercato nel 2022. Ebbene, sembra che ora Google sia pronta per lanciare Pixel Watch 2 al fianco dei Pixel 8.

Questo significa che il nuovo smartwatch di casa Google potrebbe debuttare quest'anno, durante il prossimo autunno quando i nuovi top di gamma di Google verranno svelati.

Ancora non ci sono dettagli su cosa aspettarci in termini di novità. Speriamo che Google faccia tesoro delle critiche ricevute da Pixel Watch, magari andando a incrementare l'autonomia e le funzionalità per monitorare parametri di salute e attività fisiche. Su questo aspetto ci aspettiamo molto vista l'acquisizione di Fitbit ormai consolidata.

Non è escluso che, sempre in base al supporto del team e dell'esperienza di Fitbit nel settore degli indossabili, possa arrivare addirittura qualche nuovo sensore integrato in Pixel Watch 2. Come ad esempio i sensori che valutano la sudorazione della pelle per poi stimare parametri associati allo stress e all'attivazione fisiologica dell'utente.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane, seguiremo con attenzione i prossimi rumor e torneremo ad aggiornarvi su Pixel Watch 2.