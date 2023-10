Pixel Watch 2: nuovo caricatore, stesso prezzo

Google è ormai attiva anche nel settore smartwatch, lo stesso per il quale sta preparando importanti novità che arriveranno oggi, 4 ottobre. Nella stessa giornata in cui l'azienda statunitense ufficializzerà i Pixel 8, i suoi nuovi top di gamma.

Ma rimanendo in tema smartwatch, sappiamo che Google sta per presentare ufficialmente Pixel Watch 2. Del nuovo smartwatch di casa Google abbiamo appreso parecchi dettagli nelle scorse settimane, i quali hanno mostrato in anteprima design e presunte novità tecniche rispetto alla generazione precedente.

Nelle ultime ore sono trapelate online delle nuove immagini che mostrano ulteriori novità riguardo Pixel Watch 2. Le immagini qui in basso infatti mostrano come sarà il nuovo caricatore realizzato da Google per Pixel Watch 2. La forma è sempre a disco, ma la disposizione dei quattro pin per la connessione alla batteria è cambiata rispetto a quello realizzato per Pixel Watch.