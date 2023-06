Pixel vs. iPhone: gli spot parodia che ci mancavano

Inizialmente ricordiamo che il binomio Samsung Galaxy - iPhone era il duello che andava per la maggiore. Col tempo abbiamo visto vari produttori affiancare Samsung nel settore dei dispositivi Android, e negli ultimi anni abbiamo visto Google affermarsi in maniera consistente, anche grazie alle immense capacità fotografiche dei suoi Pixel .

Sono tanti gli aspetti sui quali Google punzecchia Apple, giocando sull'invidia di iPhone per l'intelligenza artificiale che troviamo nei Pixel, oppure per l' autonomia più ampia.

E allora ci ritroviamo a commentare un'inedita iniziativa di Google, che lancia una serie di spot parodia in cui mette affiancati Pixel 7 Pro e iPhone 14. Si tratta di spot in cui i due dispositivi sono i protagonisti , anche parlanti grazie al supporto dei rispettivi assistenti intelligenti, ovvero Google Assistant e Siri.

E poi chiaramente l'invidia di iPhone sale anche per le capacità fotografiche di Pixel 7 Pro, con un particolare riferimento all'astrofotografia : nello spot dedicato infatti vediamo un iPhone quasi rassegnato che scatta in modalità notturna con il flash attivo, mentre Pixel 7 Pro realizza con calma il suo scatto nel buio.

Non mancano nemmeno delle battute sulla porta di ricarica, oppure per il desiderio di una VPN gratuita come avviene per i possessori di Pixel 7. Infine, il tutto si chiude con lo spot in cui Pixel 7 Pro si trasforma Pixel Fold, proprio davanti all'iPhone che, sopraffatto, stramazza al suolo.