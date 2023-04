Pixel Tablet: finalmente le specifiche che stavamo aspettando

Dopo anni in cui il segmento dei tablet sembrava in declino, diversi produttori sono tornati alla carica con nuovi modelli. E incredibilmente sta per farlo anche Google, dopo essersi lanciata nel settore smartwatch lo scorso anno. Parliamo ovviamente di Pixel Tablet, il dispositivo che Google ci ha fatto annusare sin dallo scorso anno. Finalmente sembra che sia davvero giunto il momento per il lancio sul mercato del primo tablet in assoluto nella storia dei Pixel.

Nelle ultime ore sono trapelati nuovi e interessanti dettagli sul Pixel Tablet di Google. I primi riguardano le colorazioni del dispositivo: le immagini che trovate in basso mostrano che sicuramente ci sarà un modello in verde con finiture e pulsanti in nero, accompagnato da un modello con cover bianca e finiture e pulsanti in beige. Oltre a questi due vi saranno due colorazioni aggiuntive non ancora trapelate.