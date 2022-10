Google pensa di convincervi a comprare un Pixel Tablet facendolo diventare uno smart display

Ci sarà il supporto per la stilo , così come la cornice del display dovrebbe arrivare più snella rispetto alle prime immagini trapelate online.

Durante l'evento infatti Google ha confermato di essere a lavoro su Pixel Tablet e che il dispositivo dovrebbe chiamarsi proprio in questo modo . Sotto il cofano dovrebbe esserci il processore Tensor di seconda generazione , ottimizzato per l'elaborazione delle immagini, apprendimento automatico, videochiamate e Google Assistant. Insomma, tutto coerente con i Pixel che conosciamo bene.

Sullo sfondo di tutto ciò c'è anche da capire come Google convincerà gli utenti a interessarsi al suo Pixel Tablet. Il settore di questo mercato è dominato da Apple con i suoi iPad, seguita da Samsung e pochi altri attori che presentano i loro prodotti annualmente. In merito a questo Google sembra anche pronta a lanciare un Charging Speaker Dock per il suo tablet. Questo renderà il Pixel Tablet uno smart display a tutti gli effetti, un po' come Nest Hub Max.

Dunque la strategia di Google potrebbe proprio consistere nel puntare sulla doppia natura di questo nuovo dispositivo, facendo leva su uno dei suoi punti di forza corrispondente alla possibilità di fornire servizi di assistenza intelligente con il suo Assistant integrato. Questo inoltre aprirà la strada a Pixel Tablet anche in altri contesti, come ad esempio quelli business, in cui gli smart display riscuotono molto interesse.

Vi ricordiamo che ancora non abbiamo una data esatta per il lancio di Pixel Tablet. Durante l'evento appena trascorso Google ha confermato che dovrebbe arrivare verso la prima parte del 2023. Torneremo ad aggiornarvi appena verranno definiti nuovi dettagli in merito al lancio.