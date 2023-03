Pixel Tablet si fa desiderare, l'attesa è quasi finita

A oggi ancora non conosciamo una data di lancio ufficiale, così come sono emerse pochissime immagini del dispositivo. Quello che vi mostriamo oggi corrisponde a uno screenshot acquisito proprio dal primo tablet interamente sviluppato da Google.

Nei mesi scorsi abbiamo parlato moltissimo di Pixel Tablet , a ritmo quasi costante. Sappiamo dell'esistenza del primo tablet di casa Google sin dalla metà dello scorso anno. Ma da allora Google non si è mai sbottonata particolarmente su questo dispositivo.

Pixel Tablet è tra le mani del team Google per i test finali

L'immagine che trovate qui in basso corrisponde a uno screenshot mostrato dal team Workspace di Google, quello che si occupa del test e della descrizione delle nuove funzionalità introdotte su app e servizi Google. La novità mostrata si riferisce al nuovo widget di Google Keep, quello che permette l'interazione dinamica con le lista delle cose da fare, e la possibilità di controllare l'eventuale presenza di collaboratori invitati. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Quello che però fa notizia in merito a questa immagine è il fatto che si tratta di uno screenshot palesemente acquisito da Pixel Tablet. Vediamo infatti un'interfaccia grafica ottimizzata per tablet, vediamo il Pixel Launcher, il widget At a Glance caratteristico dei Pixel di casa Google. Vediamo inoltre uno sfondo che dovrebbe essere un'esclusiva dei Pixel 7.

Insomma, è chiaro che Pixel Tablet è fatto e finito e che i vari team Google ne possiedono qualche unità per svolgere test sulle app e servizi Google.

A questo punto possiamo ipotizzare con relativa sicurezza che il lancio di Pixel Tablet dovrebbe avvenire nel 2023, magari al prossimo Google I/O che si terrà a maggio.