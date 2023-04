Pixel Tablet torna a farsi vedere con un ospite inatteso

Le immagini che trovate in galleria, diffuse dal leaker SnoopyTech, mostra il design completo di Pixel Tablet: vediamo il tablet dalla parte anteriore, dove è abbastanza chiaro vedere che oltre al display ci sarà un foro centrale per la fotocamera anteriore. Posteriormente vediamo una cover in tinta unita , con una piccola e singola interruzione nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera posteriore.

La scelta di inserire uno switch fisico per la privacy da parte di Google avrebbe senso anche perché il Pixel Tablet si configurerà anche come smart display, almeno quando verrà collegato al suo stand dedicato. Da sempre gli smart speaker e smart display di Google offrono switch rapidi per la privacy.

Per il resto, non scorgiamo altre novità interessanti: sul profilo laterale vediamo i classici pulsanti volume e spegnimento, con la classica porta USB-C che servirà per la ricarica e per il collegamento con Pixel Stand. Sempre in tema di connettività, vediamo anche delle piccole sporgenze sul profilo laterale inferiore, le quali potrebbero corrispondere ai connettori dedicati all'eventuale tastiera.