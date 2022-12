Pixel Tablet: Google al lavoro anche sulla variante Pro?

Negli ultimi mesi si è parlato tantissimo di Pixel Tablet: durante il Google I/O del 2022, l'azienda ha effettivamente confermato di star lavorando al tablet e poi si sono susseguiti molti rumor e leak che hanno svelato buona parte di specifiche tecniche e funzionalità del dispositivo (che al momento non sappiamo ancora quando arriverà).

Offerte Amazon

Nonostante il Pixel Tablet non sia stato ancora lanciato sul mercato, sembra che BigG stia comunque pensando ad una versione Pro del dispositivo: lo sviluppatore Kuba Wojciechowski, scavando all'interno del codice dell'app Google Camera Go, ha scoperto dei riferimenti ad un misterioso dispositivo Google, caratterizzato dal nome in codice TangorPro.

In passato, il nome in codice Tangor era stato associato a Pixel Tablet, per cui è lecito pensare che TangorPro sia proprio il nome in codice del Pixel Tablet Pro. Ovviamente, per ora queste sono le uniche informazioni che abbiamo: non sappiamo se il Pixel Tablet Pro si farà effettivamente, né tantomeno le eventuali specifiche tecniche o una data di lancio.