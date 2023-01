Ancora indiscrezioni su Google Pixel Tablet: probabile il lancio della solo variante Pro

Entrando di più nello specifico, per il display Google potrebbe optare per un pannello LCD con risoluzione QHD+ (2560x1600 pixel). La RAM di tipo LPDDR5, fornite da Samsung, ammonterebbe a 8 GB mentre la memoria interna sarà da 256 GB. Non mancherà, poi, lo scanner per le impronte digitali, che dovrebbe trovare posto sul lato. Per quanto riguarda il dock, potrebbero essere due le versioni in arrivo: uno Korlan /K6 con uno speaker integrato ed un Yuzu/Y4 con supporto per la ricarica. L'insider, tra l'altro, ha condiviso anche una presunta foto del Pixel Tablet, che confermerebbe i dettagli già trapelati sul design.