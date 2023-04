Pixel Tablet costerà un po' più di un iPad

Recentemente Google ha dimostrato di voler investire molto di più nel settore hardware rispetto a quanto fatto in passato. Questo l'abbiamo visto per il panorama smartphone e lo stesso sta per accadere per quanto riguarda quello dei tablet.

Sappiamo infatti che sta per arrivare il primissimo tablet della serie Pixel, il Pixel Tablet che Google ha mostrato in anteprima lo scorso anno ora è in fase di lancio. Dopo aver scoperto i diversi dettagli su design e specifiche tecniche, abbiamo modo di apprendere ulteriori informazioni.