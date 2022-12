Ovviamente qualcuno ha già messo in vendita un Pixel Tablet!

Ormai lo sappiamo, i dipendenti Google hanno una cronica tendenza a perdere i prototipi della società. Già ne avevamo avuto un assaggio dopo che un prototipo di Nexus 4 era stato smarrito in un bar di San Francisco prima del lancio, e i recenti Pixel 7 e Pixel Watch non hanno fatto che confermare la tendenza. Poteva l'atteso Pixel Tablet sfuggire a questa regola? Ovviamente no, ed ecco che un prototipo, completo del suo speaker/docking station, è apparso in vendita sul marketplace di Facebook. Segui AndroidWorld su News L'annuncio, scovato da ShrimpApplePro e condiviso su Twitter, mostra il dispositivo da diverse angolazioni e un paio di schermate dell'interfaccia e dagli scatti sembra indistinguibile dalle immagini diffuse da Google finora, quindi è probabile si tratti di un originale (noi ve ne sconsigliamo comunque l'acquisto). In una, possiamo ammirare la schermata iniziale del Pixel Launcher, con lo sfondo dei Pixel 7 che mostra riprese ravvicinate di piume. Il tablet è appena stato configurato e mostra il messaggio di benvenuto del widget At a Glance in alto e in basso il dock delle app con le icone disposte per impostazione predefinita, ovvero con la barra di ricerca, Gmail, Chrome, YouTube, Foto e i suggerimenti con il Play Store e i Messaggi. Sulla Home, invece, possiamo vedere le icone della Fotocamera, di Mappe e del Play Store.

L'altra schermata (immagine sotto) mostra invece una pagina delle Impostazioni divisa in due, come previsto dalle ultime novità di Google per schermi di grandi dimensioni. Da qui possiamo vedere che il modello in vendita ha 256 GB di memoria e la durata della batteria stimata è di poco meno di 16 ore al 70%.

Questo Pixel Tablet è in una colorazione grigio scuro, con cornici generose di colore nero. Google ha affermato pochi mesi fa che il tablet ha un rivestimento in nanoceramica che imita la consistenza della porcellana, e sarà disponibile in un'ampia gamma di colori. In un altro scatto, possiamo vedere il retro del dispositivo collegato alla docking station, che ci permette di apprezzare la porta USB-C sul bordo sinistro, probabilmente fiancheggiata dalle griglie degli altoparlanti.

Per quanto riguarda la Dock, sembra esattamente la stessa del Nest Hub Max (che non è mai arrivato da noi), quindi potremmo aspettarci un altoparlante da 30 W di potenza. L'alimentatore sembra però diverso, squadrato e di forma rettangolare rispetto a quello più affusolato del Nest Hub Max.