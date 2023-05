Pixel Tablet convince sempre di più: nuova immagine in rosa

La colorazione che vediamo è molto simile alla colorazione Sand che Google ha presentato per il Nest Hub di seconda generazione. E ci sembra anche in continuità, anche se non proprio coerente, con la colorazione corallo prevista per Pixel 7a .

L'immagine che trovate in galleria mostra nuovamente Pixel Tablet e fa seguito ai numerosi leak emersi fin qui sul dispositivo. Nell'immagine vediamo Pixel Tablet ritratto leggermente inclinato, in una colorazione rosa della quale avevamo già sentito parlare.

Nell'immagine non vediamo molto in merito alle specifiche tecniche: scorgiamo la scontata porta USB-C e le griglie per gli speaker audio.

Vediamo poi gli angoli del display arrotondati e la singola fotocamera anteriore posizionata nella barra superiore.

Dal punto di vista software, vediamo la schermata home prevista per Pixel Tablet, probabilmente basata su Android 13 finché Android 14 non verrà distribuito in versione stabile. Anche in questo caso le icone e il tema di sistema sono coerenti con la colorazione rosa.

Insomma, sembra ormai tutto pronto per l'annuncio ufficiale di Pixel Tablet. La presentazione dovrebbe avvenire al prossimo Google I/O, dove verranno svelati anche Pixel 7a e Pixel Fold.