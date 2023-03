Pixel Tablet sempre più vicino: ecco come funzionerà la Hub Mode

Da 9to5Google arrivano oggi novità proprio su questa dock, che sarà un accessorio decisamente importante per l'ecosistema. Per la prima volta, abbiamo anche delle immagini, postate su Twitter, dell'aspetto di una delle dock previste.

Anche per questo motivo ( e grazie anche alla beta di Android 13 ) sappiamo che è prevista una modalità Hub: collegandolo a una dock, il Pixel Tab si trasformerà in una sorta di smart display , adattando quindi l'esperienza utente al contesto d'uso.

Il Pixel Tablet è sempre più vicino e, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe debuttare al Google I/O di maggio. Sarà il tablet di riferimento per Google, al punto che porterà con sé anche innovazioni per l'interfaccia di Google Assistant e Discover .

Secondo quanto riferito da 9to5, infatti, Google venderà due dock diverse: entrambe serviranno a ricaricare il dispositivo (e a mandarlo in Modalità Hub), ma una delle due avrà anche degli speaker integrati, che miglioreranno quindi la resa audio.

Nelle immagini del tweet qui sopra, la dock in questione dovrebbe essere quella sprovvista di altoparlanti.

A prescindere dagli speaker, comunque, spacchettando l'apk dell'app Google Home e leggendo il codice, si apprende che la Hub Mode di Pixel Tablet verrà avviata automaticamente quando si collega il dispositivo alla dock e sarà più di un cambio di interfaccia. Con il tablet in Hub Mode, infatti, sarà possibile castare contenuti al tablet (funzione non disponibile quando il Pixel Tablet è scollegato alla dock).

Inoltre, stando sempre al codice contenuto dentro l'apk, quando il tablet non è collegato, all'interno dell'app Google Home la dock viene trattata come uno speaker, con la possibilità di selezionare la stanza in cui è posizionato. Non è da escludere che, anche senza Pixel Tablet collegato, sarà possibile riprodurre musica dalle dock con altoparlanti integrato.

In ogni caso, ormai dovrebbe essere questione di qualche settimana: presto scopriremo tutti i dettagli sul Pixel Tablet, un dispositivo su cui Google sembra scommettere molto e che potrebbe rivelarsi una gran bella idea.