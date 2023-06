Perché Pixel Tablet non ha 5G o Face Unlock? Google risponde

A proposito di questo, Google non ha menzionato l'arrivo della tastiera, ma il fatto che verrà aumentata la scelta di cover (forse attraverso il programma Made for Google):

Pixel Tablet si concentra su una grande esperienza di tablet in casa, dove i tablet sono usati di più (anche se sono fantastici anche in movimento, dagli aerei alle caffetterie con Wi-Fi).

Qui la risposta è interessante. Per Google Pixel Tablet è da usare a casa, e in parte spiega perché non sia stato lanciato con tastiera e penna (anche se starebbero per arrivare).

Non abbiamo piani in questo momento. Come menzionato in un altro commento, questo è stato discusso un po' all'interno del team, ma alla fine abbiamo deciso che a causa della larghezza più stretta della fotocamera frontale e perché il tablet non sarebbe sempre sul dock, non avremmo perseguito questo caso d'uso al momento del lancio.

La risposta è la stessa. A differenza del Nest Hub Max, la fotocamera anteriore di Pixel Tablet non può fungere da Nest Cam a causa dell'angolo di visione più stretto e perché il tablet non sarebbe sempre sul dock. Ecco la risposta:

Purtroppo sarà difficile per Pixel Tablet date le specifiche della fotocamera anteriore, ma abbiamo visto che il sensore di impronte digitali (integrato nel pulsante di accensione) funzionare davvero bene per i nostri utenti.

A differenza dei telefoni Pixel, il nuovo tablet di Google non dispone di Face Unlock . Il motivo? La fotocamera frontale non ha il DPAF (dual-pixel autofocus). Ecco la risposta di Google

L'occasione è stata molto interessante per comprendere una serie di scelte della casa di Mountain View , come intende il dispositivo e i suoi sviluppi futuri. Andiamo a scoprirle!

Dal 20 giugno , l'attesissimo Pixel Tablet è disponibile per l' acquisto in alcuni mercati selezionati (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia), e per l'occasione Google ha aperto una sessione di domande e risposte per bocca (o meglio tastiera) della community manager Ki'i .

Perché così poche funzioni di Nest Hub?

Per lo stesso motivo, ha un po' deluso l'assenza di una serie funzionalità quando in modalità Hub (nel Dock), ma sono in arrivo:

Ci siamo concentrati sulle funzionalità più amate di Nest Hub per il nostro lancio iniziale: Photo Frame, controllo della casa intelligente, Chromecast integrato e aiuto a mani libere con l'Assistente. Ma questo è solo l'inizio - rimanete sintonizzati per saperne di più!

Verrà lanciato in più Paesi?

Perché Google lancia alcuni dispositivi in alcuni Paesi e non in altri? Il motivo è - ufficialmente - legato all'assistenza clienti.

Ci piacerebbe avere Pixel Tablet in più paesi, ma dobbiamo farlo quando sappiamo di poter supportare pienamente i clienti nel paese. Garantire un solido supporto linguistico, supportare un programma di resi e cambi e collaborare con i rivenditori in-market sono solo alcuni degli esempi di quello che dobbiamo fare per garantire un grande supporto ai nostri utenti. Ci sforziamo di avere il maggior numero possibile di prodotti in quanti più paesi e speriamo di arrivare presto al tuo.

Il prezzo in Europa non è troppo elevato?

Google non è d'accordo e sostiene che il Pixel Tablet abbia un "prezzo competitivo" in Europa. Il modello da 499 dollari da 128 GB costa 679 euro in Francia, mentre, per fare un confronto, un iPad da 449 dollari di 10a generazione costa 589 euro.

Il problema? Le tasse.

I nostri prezzi nei paesi europei sono comprensivi dell'imposta sulle vendite, mentre i nostri prezzi negli Stati Uniti non lo sono. Crediamo di avere un prezzo competitivo in Europa rispetto ai tablet comparabili in questa categoria, ma siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare e apprezzare il feedback! Non possiamo entrare nei dettagli di come valutiamo i nostri prodotti, ma ci sforziamo di valutarli nel modo più competitivo possibile rispetto ad altri prodotti della categoria. Occasionalmente ci sono anche tasse che dobbiamo prendere in considerazione - come menzionato in un'altra risposta, i nostri prezzi nella regione europea sono comprensivi dell'imposta sulle vendite, mentre i nostri prezzi negli Stati Uniti non lo sono. Crediamo di essere a prezzi competitivi in Europa rispetto a tablet comparabili in questa categoria.

Arriveranno altre app ottimizzate per tablet?

Google sta lavorando con le "migliori app" perché siano ottimizzate per schermi di grandi dimensioni, e altre sono in arrivo.