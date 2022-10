Pixel Tablet avrà una nuova interfaccia per Assistant e Discover

Ma questo è solo l'inizio: Google vuole rivoluzionare l'esperienza per tablet e pieghevoli

Google sta preparando le basi software per il suo nuovo Pixel Tablet, atteso per il 2023, e dopo averne rivelato alcune novità dell'interfaccia utente, sarebbe al lavoro anche su un nuovo design per Google Assistant e Discover. Ma non è solo Pixel Tablet, il gigante della ricerca vuole infatti ridisegnare l'interfaccia per tutti i dispositivi con schermo di grandi dimensioni, e Android 12L ne è l'esempio più lampante, ma ora ha rilasciato le linee guida per le nuove app che vorranno sfruttarli. Cominciamo con le novità specifiche per il suo tablet. A scoprirle, i sempre attenti ragazzi di 9to5Google, che hanno decompilato l'ultima beta di Ricerca Google, versione 13.42, riuscendo ad abilitare le nuove funzioni. Google Assistant Quando attivato Google Assistant su Pixel Tablet, vedrete sul fondo dello schermo la "barra luminosa", che si adatterà alla larghezza del display.

Per quanto riguarda le risposte, invece, le troverete sul lato destro dello schermo invece che al centro, il che consente all'app in uso di rimanere visibile.

Passando a Google Discover, il feed di Google per sfogliare notizie sui propri interessi, è prevista una completa riprogettazione dell'interfaccia per i Pixel Tablet, ma al momento è ancora un cantiere aperto. Per ora, le uniche modifiche esclusive per Pixel Tablet riguardano l'aggiunta di un saluto di benvenuto e di un diverso tipo di visualizzazione. Il saluto di benvenuto, del tipo "Buona sera, Dylan", ricorda quello del Nest Hub ed è collocato nella parte superiore del feed, al posto della barra di ricerca e delle informazioni meteo. Per quanto riguarda la visualizzazione del feed, come potete vedere dall'immagine sotto sarà a due colonne invece che a colonna singola, in modo da sfruttare meglio le spazio in larghezza dello schermo.

Le linee guida di Google per i dispositivi con grande schermo Ma Google vuole rivoluzionare l'interfaccia utente di tutti i dispositivi con schermo di grandi dimensioni, tablet o pieghevoli che siano, e all'Android Developer Summit 2022 ha presentato le linee guida per lo sviluppo di app per quanto riguarda Social media e comunicazione, Contenuti multimediali, Produttività, Shopping e Lettura. Per Social media e comunicazione, Google vuole che vengano incluse più conversazioni in modo da sfruttare il maggiore spazio di lavoro per creare, trascinare e rilasciare i contenuti tra le applicazioni e condividerli.

Uno schermo di grandi dimensioni consente l'esperienza visiva definitiva per film, film d'animazione e televisione, e le app devono sfruttarlo appieno. Ecco le proposte di design di Google.

Il telefono è il ormai diventato lo strumento di riferimento per le attività quotidiane. Per la produttività, gli schermi di grandi dimensioni consentono immense possibilità.

Ma anche l'e-commerce può sfruttare le nuove possibilità date da tablet e pieghevoli. Gli sviluppatori possono inserire più prodotti in una vetrina online a grande schermo con più opzioni tra cui scegliere, più modi di acquistare per un maggiore coinvolgimento e fidelizzazione dei clienti.