Con il Pixel Tablet, Google dirà addio definitivamente alle app a 32 bit

Durante la conferenza Google I/O di quest'anno, BigG ha "annunciato" anche un Pixel Tablet: il dispositivo è ancora avvolto nel mistero e si conoscono davvero pochissimi dettagli, ma scavando a fondo nel codice di Android è stato scoperto che il tablet sarà il primo dispositivo "solo a 64 bit" dell'azienda, e dunque decreterà di fatto la fine delle app a 32 bit.

Mishaal Rahman ha infatti scoperto nel codice open source di Android che un dispositivo dal nome in codice Tangor sarà "64-bit only": Tangor è proprio il nome in codice del Pixel Tablet, che dunque sarà quasi sicuramente un dispositivo in grado di eseguire esclusivamente app in 64 bit (la stragrande maggioranza delle app sul Play Store è già a 64 bit, per cui nessun problema di compatibilità in questo senso).