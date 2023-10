Sui Pixel arrivano i nuovi suoni "Gemme" e l'app per creare sfondi con l'IA

Stiamo parlando di dell'app Suoni e della nuovissima app per generare sfondi tramite l'intelligenza artificiale generativa , appena pubblicata sul Play Store. Andiamo a scoprirle!

Archiviata la presentazione degli ultimi Pixel, in questi giorni Google sta aggiornando - o rilasciando - le sue app dedicate alla personalizzazione (sapete come creare suonerie su Android ?).

Arriva Gemme, i nuovi suoni di notifica e suonerie dei Pixel

Negli ultimi anni, Google ha assegnato un tema ispiratore per i suoi dispositivi. Se per i Pixel 6 erano i fiori e per i Pixel 7 gli uccelli, quest'anno il motivo dominante sono i minerali, ed è quindi logico che oltre agli sfondi il tema si rifletta anche su suonerie e suoni di notifica.

Ecco quindi che l'ultima versione dell'app Suoni, numero di versione 3.1 (567492877), offre una nuova collezione chiamata Gemme, con otto suonerie, nove suoni di notifica e nove sveglie.

Ecco i suoni che potrete impostare sul vostro telefono Pixel andando in Impostazioni, selezionando Suoni e vibrazioni e toccando Gemme.

Sveglie Eco Prisma Rituals Sublime Fusion Aquamarine Little Wonders Crystalline Dancing Rocks

Suoni di notifica Little Sunshine Reveal Glitz Opel Bell Occasion Magic Wand Radiate Swerve Mercury

Suonerie Cosmic Play Amber Beats Sapphire Ethereal Vibration Crimson Dreams Mineral Chimez Enchanted Fracture



Gemme si aggiunge quindi all'attuale collezione di suonerie dei Pixel che comprende: Pixel Sounds, Natural Elements, Material Adventures, Classical Harmonies, Minimal Melodies, Reality Bytes, Retro Riffs, Play It Loud e Seasonal Celebrations. Il nuovo aggiornamento, apparso la scorsa settimana, sta apparendo su sempre più dispositivi Pixel, come la serie Pixel 6 e 7, oltre al Pixel Fold.