C'è un paese al mondo in cui i Pixel sono un successone!

Chiaramente le vendite dei Pixel rimangono sempre di un'altra dimensione rispetto a quelle di altri produttori che centrano gran parte del loro business sugli smartphone, come ad esempio i vari Samsung, Xiaomi e Apple. Eppure c'è un paese in cui le vendite dei Pixel vanno a gonfie vele .

Da diversi anni ormai conosciamo il grande impegno di Google nel settore smartphone , concretizzato con gli ultimi modelli di Pixel che sono stati commercializzati in molti più paesi rispetto a quanto avveniva con le prime generazioni.

Stiamo parlando del Giappone. Secondo gli ultimi dati presentati da Counterpoint Research, nota società che si occupa di analisi di mercato, è il mercato giapponese quello in cui i Pixel di Google vanno più forte. Come vedete dal grafico sopra infatti, il mercato giapponese è quello in cui Google vende la maggior parte dei Pixel: si parla del 34% di vendite che avvengono solo nel territorio nipponico.

Il mercato USA, sicuramente più grande in termini di potenziali clienti, occupa il secondo posto con il 33% delle vendite totali.

Si tratta della quota di vendite più alta mai registrata da Google in Giappone, con una crescita su base annua pari al 67%. Il merito va soprattutto agli ultimi dispositivi presentati da Google, come Pixel 6a, la serie Pixel 7 e Pixel 7a.

Proprio Pixel 7a ha contribuito notevolmente al recente risultato di Google in Giappone, con un incremento delle vendite del 74% rispetto a quanto fatto registrare da Pixel 6a. Se volete saperne di più vi rimandiamo al report dettagliato pubblicato da Counterpoint Research.