Pixel serie 6 e Pixel Watch ricevono gli aggiornamenti di marzo

È stato un mese un po' particolare per i Pixel, con aggiornamenti in ritardo su tutta la linea, ma finalmente Google si sta rimettendo in carreggiata. Da poche ore sono infatti state rilasciate le patch di sicurezza per la serie 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6 e Pixel 6a, e un corposo aggiornamento per Pixel Watch, comprendente nuove funzionalità per l'AOD, i quadranti e altro: andiamo a scoprirli tutti!

Patch di sicurezza di marzo per Pixel 6 Pro, Pixel 6 e Pixel 6a

Le patch di sicurezza di marzo per la serie Pixel 6 si sono fatte attendere, ma sono finalmente qui e contengono una serie di correzioni di bug e vulnerabilità. La più importante è certamente la patch di aCropalypse, un pericoloso bug che consente a chiunque di recuperare informazioni da uno screenshot acquisito con un dispositivo Pixel e modificato utilizzando lo strumento ci modifica interno dei telefoni di Google (ricordiamo che la patch non corregge le immagini già condivise, quindi tenete presente che se avete pubblicato immagini di carte di credito o password con questo metodo sono a rischio). Ecco comunque la lista delle novità nell'aggiornamento di marzo. Nuove funzionalità: Night Sight, per scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione più velocemente anche su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, grazie ai nuovi algoritmi basati su Google Tensor

Magic Eraser, per rimuovere soggetti dalle foto

Direct My Call (Stati Uniti), per vedere la lista di numeri da comporre quando si chiama un centralino

Connessione Salute integrato nel sistema

Timer su tutti i dispositivi Pixel da At a Glance sulla schermata di blocco, anche con notifiche quando un timer finisce

Patch di sicurezza - marzo 2023 Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 6a App Risolto il problema per cui la funzione di traduzione dal vivo richiedeva la traduzione troppo frequentemente in alcune app*[1] Risolto il problema che occasionalmente manteneva la visualizzazione attiva mentre determinate attività dell'app sono attive Risolto il problema che occasionalmente impediva l'acquisizione di schermate in determinate app Risolto un problema che occasionalmente impediva l'apertura delle impostazioni di sfondo e stile

Batteria in carica Risolto il problema che occasionalmente causava il ripristino delle impostazioni di limitazione della batteria specifiche dell'app dopo un aggiornamento del software Risolto un problema che occasionalmente impediva a Battery Share di caricare determinati dispositivi o accessori *[2] Miglioramenti generali per la ricarica, l'utilizzo della batteria o le prestazioni in determinate condizioni *[1] Miglioramenti generali per la stabilità o le prestazioni della ricarica wireless in determinate condizioni *[2]

Dispositivi biometrici Ulteriori miglioramenti per il riconoscimento delle impronte digitali e la risposta in determinate condizioni *[1]

Bluetooth Risolto un problema che occasionalmente impediva ad Android Auto di connettersi in modalità wireless con determinate unità principali del veicolo Miglioramenti per la stabilità della connessione con alcuni auricolari o accessori Bluetooth LE

Fotocamera Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni della fotocamera in determinate condizioni *[1] Miglioramenti per la precisione del colore o il livello di esposizione durante l'utilizzo della fotocamera anteriore in determinate condizioni *[3]

Visualizzazione e grafica Risolto il problema che occasionalmente causava sfarfallio del display o artefatti in determinate app o condizioni *[1] Risolto un problema che occasionalmente causava instabilità o errori di riproduzione con determinate app o contenuti multimediali *[1] Risolto il problema che occasionalmente causava lo sfarfallio dell'anteprima del video in alcune app *[1]

Framework Risolto un problema che occasionalmente impediva la visualizzazione della tastiera in determinate app o condizioni

Sensori Ottimizzazione aggiuntiva dell'intensità e della risposta tattile in determinate condizioni *[4] Miglioramenti generali per la risposta della luminosità adattiva in determinate condizioni

Sistema Risolto un problema che impediva lo sblocco del bootloader del dispositivo in determinate condizioni *[4] Risolto un problema che impediva al dispositivo di avviarsi su Android in determinate condizioni *[4] Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni del sistema in determinate condizioni Aggiornamenti del kernel a 4.14.295 *[5], 4.19.261 *[6], 5.10.149 *[1]

Telefonia Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni della connessione di rete in determinate condizioni

Touch Miglioramenti generali per la risposta al tocco e le prestazioni in determinate condizioni *[3]

Interfaccia utente Risolto il problema che causava l'avvio di app nel profilo di lavoro da parte di determinati risultati di ricerca sul dispositivo Risolto il problema che causava la sovrapposizione di alcune voci di testo nelle impostazioni di utilizzo della batteria durante lo scorrimento Risolto il problema che faceva apparire sfocata l'interfaccia utente della schermata iniziale in determinate condizioni Risolto il problema che causava ritardi o ritardi nel passaggio da un'app all'altra mentre sono in uso app di avvio di terze parti Risolto il problema che causava occasionalmente la visualizzazione di icone di avvio interne ritagliate dopo la chiusura di una cartella Risolto il problema che occasionalmente causava la sovrapposizione del testo di input all'interno della barra di ricerca Risolto il problema che occasionalmente causava la visualizzazione tagliata o tagliata della notifica del lettore multimediale Risolto il problema che occasionalmente causava la visualizzazione dell'interfaccia utente di navigazione sull'interfaccia dell'Assistente Risolto il problema che occasionalmente faceva apparire il cassetto delle notifiche vuoto o vuoto Risolto il problema che occasionalmente causava la visualizzazione dei pannelli della schermata Panoramica sulla schermata iniziale Risolto il problema che occasionalmente causava l'attivazione dei riquadri Impostazioni rapide mentre il menu non veniva abbassato Risolto il problema che occasionalmente causava la sovrapposizione dello sblocco dello schermo con notifiche, schermata iniziale o altri elementi dell'interfaccia utente Risolto il problema che occasionalmente faceva apparire l'icona della modalità silenziosa nascosta o mancante dalla barra di stato Risolto un problema che occasionalmente impediva alle dimensioni dell'icona dell'app di ridimensionarsi correttamente quando si modificavano le dimensioni del display Risolto un problema che occasionalmente impediva il funzionamento della condivisione o della modifica degli screenshot quando si toccavano i pulsanti di sovrapposizione Risolto un problema che impediva il feedback tattile durante l'interazione con il cassetto delle notifiche in determinate condizioni Miglioramenti generali per le prestazioni in determinate transizioni e animazioni dell'interfaccia utente Miglioramenti per il comportamento dell'icona della schermata iniziale quando si passa da una griglia di dimensioni diverse Miglioramenti per il layout e la risposta della barra di stato in determinati orientamenti del dispositivo

Wi-Fi Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni della connessione di rete Wi-Fi in determinate condizioni Miglioramenti per la stabilità della connessione con determinati router o reti compatibili con Wi-Fi 6E*[1]



Come aggiornare Il telefono dovrebbe notificarvi l'aggiornamento, ma in caso non lo facesse potete controllare andando nel menu Impostazioni, cliccando su Sistema in basso e poi su Aggiornamenti. In caso vogliate farlo manualmente, potete controllare le nostre guide su come installare un file OTA o aggiornare tramite factory image.

Aggiornamento di marzo per Pixel Watch

Anche l'aggiornamento di marzo 2023 di Pixel Watch è in ritardo di un paio di settimane, ma a leggere la lista delle novità è valsa la pena attendere. Dopo questo aggiornamento, identificato con il numero di versione RWDA.230114.008.R1 (RWDA.230114.008.J2 per gli orologi in Giappone e Taiwan), il vostro orologio avrà le patch di sicurezza del 5 marzo 2023. Vediamo il changelog, che comprende novità per l'AOD, quadranti e molto altro, oltre al rilevamento caduta che avevamo già riportato con il Feature Drop. Quadranti Digital Clock è ora disponibile premendo il pulsante quando il dispositivo è spento. L'ora apparirà ora premendo la corona, insieme all'indicatore rosso di batteria scarica.

Schermo Oltre ad abilitare l'AOD nelle impostazioni dell'orologio o dell'app complementare, ora puoi attivare l'AOD ruotando la corona tattile e lo schermo si attiva in AOD disattivato e illumina il display in modalità ambiente.

Touch Sono state aggiunte ottimizzazioni per migliorare la sensibilità del comportamento del touch screen.

Impostazioni Il supporto per abilitare/disabilitare il risparmio energetico con un singolo tocco in QSS è stato completamente abilitato in questa versione. Mono-audio che limita il disorientamento dello split-audio (Feature Drop) Nuove modalità di correzione del colore e scala di grigi che ottimizzano meglio il display per una gamma più ampia di preferenze visive (Feature Drop)

Allarmi Nelle prossime settimane, tramite Play Store verrà implementata una correzione per aggiornare l'app Orologio che risolve alcuni allarmi che hanno avuto un avvio ritardato o falso. Assicurati che l'aggiornamento automatico delle app sia selezionato nelle impostazioni del Play Store sull'orologio e riceverai questo aggiornamento non appena sarà disponibile quando l'orologio è in carica e connesso al Wi-Fi.

Rilevamento caduta Il tuo Pixel Watch ora offre il rilevamento delle cadute che può rilevare se hai subito una brutta caduta e metterti in contatto con i servizi di emergenza. Una volta connesso ai servizi di emergenza, il tuo Pixel Watch riprodurrà un messaggio automatico per richiedere aiuto ovunque tu sia (Feature Drop)

Come aggiornare Per aggiornare il vostro Pixel Watch, aprite l'app Impostazioni, scorrete verso il basso fino a Sistema in fondo, e aprite Aggiornamenti di sistema. In precedenza, si poteva forzare l'aggiornamento nella schermata "Il tuo orologio è aggiornato", continuando a toccare l'icona dell'orologio in alto con un segno di spunta al centro, ma adesso non sembra più funzionare. Effettuando l'operazione riceverete un messaggio che vi avvisa di come l'aggiornamento sia in via di distribuzione.

