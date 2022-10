Pixel Recorder si aggiorna: tra le novità la possibilità di modificare la velocità di riproduzione

Buone notizie in arrivo per gli utenti che utilizzano l'app Recorder sui propri Pixel. Il software di Google dedicato alle registrazioni audio, infatti, ha ricevuto un aggiornamento con Android 13 QPR1 Beta. Difatti, i nuovi modelli Pixel 7 e 7 Pro verranno lanciati con a bordo "Recorder 4.0", una versione inedita che contiene importanti modifiche (con altre in arrivo in un secondo momento).

Nello specifico, la nuova serie di Pixel offre la possibilità di modificare la velocità di riproduzione. Ad esempio, quando visualizzerete una registrazione salvata, potrete aprire il menu di overflow e troverete la voce "Velocità di riproduzione". Le opzioni disponibili saranno: 0,5x, 1,0x, 1,5x, 2.0x e 3.0x. Inoltre, tra le lingue supportate per la trascrizione sono state aggiunte l'inglese (India), lo spagnolo (Estados Unidos) ed il francese (Canada). Sono già presenti, invece, l'inglese americano, inglese britannico, inglese di Singapore, inglese irlandese, inglese australiano, giapponese, tedesco, francese, italiano e spagnolo.