Gli aggiornamenti per i Pixel sono in ritardo, ma qualcosa si muove

Cosa sta succedendo ai Pixel ( come aggiornarli )? Gli aggiornamenti al Play System di febbraio e marzo sono andati e venuti, ma non per i telefoni della GrandeG, e così il Feature Drop e Android 13 QPR2 di marzo.

Aggiornamento Play System di febbraio: novità per Connessione nelle vicinanze e altro

L'aggiornamento è di 54 MB su Pixel 7 con Android 13 QPR1 stabile, mentre su Pixel 6 Pro (QPR2 Beta) e altri dispositivi, è di 50 MB . Per chi avesse già installato la beta di Android 14 , 9TO5Google riporta che non è ancora disponibile per Pixel 7 Pro con l'ultima versione del robottino.

Tra le novità più interessanti, ci sono quelle che riguardano Connessione nelle vicinanze (Nearby Share), con la possibilità di bloccare sullo schermo la notifica in evidenza relativa e il feedback audio e tattile, oltre ad alcune aggiunte per Google Wallet.

Cominciamo con l'aggiornamento Play System di febbraio. Abbiamo già riportato la lista delle novità, ma le ripetiamo in quanto è passato un mese e sarete scusati se non le doveste ricordare.

Feature Drop di marzo: trapelano le note di rilascio

Come abbiamo anticipato in apertura, il Feature Drop di marzo, ovvero la serie di aggiornamenti trimestrali che dovrebbero portare le nuove funzionalità per i Pixel, non è stato ancora reso disponibile, ma come consolazione è apparso il changelog, che speriamo sia di buon auspicio per un rilascio a breve.

Queste note sono state presentate ai partner di Google ai giorni scorsi, quindi potrebbero non contenere tutte le novità dell'effettivo Feature Drop.

Come quello di dicembre, il Feature Drop di marzo contiene gli aggiornamenti per telefoni Pixel e per Pixel Watch. Per quest'ultimo, c'è una sola novità che avevamo già visto qualche giorno fa: il rilevamento cadute. L'aggiornamento è infatti in fase di distribuzione da venerdì lato server e dovrebbe essere arrivato ormai a un buon numero di dispositivi.

Per quanto riguarda i telefoni, le novità non sono moltissime, ma comunque interessanti.

Night Sight per Pixel 6 e Pixel 6 Pro, per aumentare la velocità degli scatti in condizioni di scarsa illuminazione. Night Sight è stato annunciato lo scorso ottobre e secondo la GrandeG permette di effettuare scatti con poca luce in metà del tempo, e ottenere risultati migliori. Nell'aggiornamento, Google parla di nuovi algoritmi alimentati dal chip Google Tensor.

per Pixel 6 e Pixel 6 Pro, per aumentare la velocità degli scatti in condizioni di scarsa illuminazione. Night Sight è stato annunciato lo scorso ottobre e secondo la GrandeG permette di effettuare scatti con poca luce in metà del tempo, e ottenere risultati migliori. Nell'aggiornamento, Google parla di nuovi algoritmi alimentati dal chip Google Tensor. Direct My Call arriva anche su Pixel 4a a Pixel 5a

arriva anche su Pixel 4a a Pixel 5a Connessione salute è ora un'app di sistema, una novità che abbiamo visto in Android 13 QPR2 e che probabilmente arriverà per tutti con Android 14

Magic Eraser arriverà a tutti i Pixel

Al momento il Feature Drop non è ancora disponibile, ma continuate a seguirci perché vi aggiorneremo non appena Google lo rilascerà.