I Pixel contro i rumori forti: novità in arrivo per At a Glance

Google negli ultimi anni ha dimostrato di tenere particolarmente alle app e servizi che offre per gli smartphone Android. I Pixel rappresentano il fiore all'occhiello dell'esperienza con Android, e all'orizzonte ci sono interessanti novità in arrivo.

Nelle ultime ore infatti è stato distribuito un nuovo aggiornamento per Android System Intelligence, l'app integrata in Android 13 che si occupa della gestione di tutte le funzionalità smart dei Pixel, il quale include interessanti riferimenti a una funzionalità per il monitoraggio del rumore ambientale.

Tali riferimenti corrispondono infatti al funzionamento del monitoraggio del rumore ambientale, finalizzato all'avvertimento degli utenti nel caso in cui lo smartphone rilevi un rumore ambientale potenzialmente dannoso per l'udito. Lo screenshot qui in basso mostra come dovrebbe apparire l'opzione per gestire l'attivazione di tale funzionalità.