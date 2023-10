I Pixel hanno un generatore di sfondi IA fenomenale: come provarlo subito

Le immagini che trovate in basso provengono dal nostro Pixel 7, sul quale abbiamo installato l'app Sfondi IA di Google disponibile in anteprima. Una volta installata l'app, si potrà accedere alla creazione di uno sfondo IA direttamente dalla sezione Sfondo e stile di Android su Pixel.

Giusto qualche ora fa Google ha ufficializzato i suoi nuovi Pixel 8 , rilasciando in parallelo anche la prima versione di Android 14 stabile. Tra le novità introdotte ne troviamo una che ancora non è disponibile a livello pubblico, ma che arriverà con il prossimo aggiornamento di dicembre. Parliamo del generatore di sfondi IA direttamente integrato nei Pixel .

Il mondo Android è sempre stato particolarmente aperto alla personalizzazione grafica da parte degli utenti. Questo l'abbiamo visto anche con l'avvento del Material You su Android 14 .

La generazione dello sfondo si prenderà qualche secondo per poi mostrarlo. A quel punto sarà possibile personalizzarlo ulteriormente ed eventualmente impostarlo come sfondo di sistema.

La creazione dello sfondo avviene proprio come immaginereste: sarà necessario prima scegliere un tema principale tra quelli proposti, e poi inserire una stringa di testo per esprimere quale sfondo si intende generare.

Sicuramente uno strumento molto potente, che ha il vantaggio di essere direttamente integrato in Android rispetto alle varie app di terze parti che attualmente propongono le stesse cose. Da non sottovalutare il fatto che il tool funziona perfettamente anche in italiano.

La novità di Google arriverà sui Pixel con Android 14 stabile a dicembre. Chi invece ha aderito alla beta QPR può provarlo subito scaricando e installando l'apk da questo indirizzo, relativo al canale Google News su Telegram.