I Pixel riceveranno una funzione geniale

La novità di Google è stata scovata da 9to5Google nel codice di una delle più recenti versioni di Sicurezza Personale , l'app integrata nella versione Android per i Pixel e per Nothing Phone (1).

La funzionalità Dashcam, come vedete dagli screenshot in galleria, sarà localizzata nella sezione principale di Sicurezza Personale. Il suo funzionamento è molto semplice: il Pixel avvierà la registrazione video, e anche audio se abilitato dall'utente, non appena si connette a un dispositivo specifico, come ad esempio al box presente in auto tramite Bluetooth.

La registrazione video servirà ovviamente da supporto in eventuali problemi o incidenti durante la circolazione, ovvero tutte le situazioni per le quali viene solitamente acquistata una dashcam.

Durante la registrazione sarà possibile usare il telefono, compresa la navigazione di Maps.

L'utilizzo di questa funzionalità è pensata immaginando di posizionare il Pixel in modo tale da permettere la registrazione tramite la fotocamera posteriore. Google afferma che per risparmiare storage interno ogni registrazione video cancellata dopo 3 giorni, a meno che l'utente non intenda salvarla manualmente in modo permanente. I file video saranno compressi, in modo da occupare circa 30 MB al minuto, e la registrazione potrà avere una durata massima pari a 24 ore.

Bisognerà capire come inciderà questa funzione sull'autonomia, anche se sarà possibile registrare con schermo spento. Insomma, Google sembra averla pensata proprio bene. Ci aspettiamo che entro le prossime settimane arrivi per i primi utenti.