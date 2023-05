Ciao Pixel Fold: Google lo mostra in tutto il suo splendore

E proprio nelle ultime ore la stessa Google, con una delle sue non inconsuete sorprese , ha praticamente svelato il primo pieghevole della sua storia. Tramite il post che vedete in basso, Google ci mostra per la prima volta ufficialmente Pixel Fold.

Il video mostra Pixel Fold da tutte le sue angolazioni. Vediamo uno smartphone che ha le classiche linee di design dei più recenti Pixel, soprattutto se consideriamo la barra fotografica posteriore. Il meccanismo di apertura è molto simile a quello dei Galaxy Z Fold di Samsung, con una cerniera centrale e un display interno molto ampio.

In termini di design e aspetto troviamo che tutto sia coerente con i vari leak che sono emersi finora su Pixel Fold, insomma nessuna sorpresa.

Dal punto di vista tecnico, notiamo che la fotocamera principale posteriore sarà fornita di ben tre sensori, analogamente a quanto visto per Pixel 7 Pro, segno che l'esperienza fotografica sarà centrale anche per il pieghevole di Google.

Google non ha ancora svelato la scheda tecnica del suo pieghevole, anche se i diversi rumor emersi finora ce l'hanno praticamente anticipata. Non ci resta quindi che attendere il prossimo 10 maggio per conoscerla ufficialmente, così come per il prezzo di lancio.