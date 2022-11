Le prime immagini di Pixel Fold fanno salire l'hype. Il possibile prezzo lo fa calare.

Il settore degli smartphone pieghevoli è dominato da pochi attori, con Samsung in prima linea, ma sappiamo che altri sono in procinto di tuffarsi in questo settore del mercato.

Offerte Amazon

Dopo le recenti voci sull'iPhone pieghevole, torniamo a parlare di nuovi pieghevoli perché sono emerse delle clamorose novità che riguardano Pixel Fold. Si è parlato tanto del nuovo pieghevole Google, al punto che il suo lancio sembrava confermato in parallelo a quello dei Pixel 7. Questo non è avvenuto, al punto che successivamente si è pensato che il progetto si fosse arenato.