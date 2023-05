Pixel Fold e Pixel 7a si mostrano in un paio di video a poche ore dall'annuncio

Pixel Fold + NBA: lo show più grande del mondo

Cominciamo con il nuovo spot che vede protagonista il nuovo Pixel Fold e alcune star dell'NBA. In questo divertentissimo video, della durata di ben 2 minuti e 37 secondi, possiamo ammirare il nuovo pieghevole di Google da tutte le angolazioni.

Aperto, chiuso, a 90 gradi, il dispositivo della casa di Mountain View viene usato per effettuare scatti di gruppo, videochiamate (con nientemeno che l'MVP Giannis Antetokounmpo), passando dallo schermo anteriore a quello interno senza incertezze.

Google poi non perde l'occasione per mostrare anche le sue funzioni software avanzate, come Gomma magica, per cancellare contenuti indesiderati nelle foto, e Lens per riconoscere oggetti e scoprire dove acquistarli online.