Pixel Fold e Pixel 7a: date e prezzo di lancio

Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli proprio a proposito di questi due dispositivi. Per Pixel 7a si tratterà dell'atteso medio-gamma del 2023 di casa Google, il quale potrebbe far ingolosire parecchi potenziali acquirenti, grazie al suo ottimo equilibrio tra performance fotografiche e prezzo.

Google sta per annunciare delle grosse novità che riguardano da vicino il mercato smartphone e il settore dei pieghevoli . Parliamo ovviamente di Pixel 7a e Pixel Fold che scaldano i motori per il debutto ufficiale.

Secondo Prosser il prossimo 10 maggio sarà un gran giorno per Google perché verranno ufficializzati sia Pixel Fold che Pixel 7a. Poi, per quanto riguarda il pieghevole, i preordini dovrebbero partire dal 10 maggio stesso sullo store Google e dal 30 maggio presso gli altri rivenditori. La disponibilità sul mercato sarebbe fissata al 27 giugno . Il prezzo dovrebbe attestarti sui 1.800 dollari (circa 1.650 euro ).

Per quanto riguarda Pixel 7a invece, la disponibilità sul mercato dovrebbe essere immediata a partire dallo stesso 10 maggio. Le colorazioni saranno Charcoal, Snow, Sea (light blue) e Coral in esclusiva sul Google Store. Il prezzo di lancio dovrebbe essere 499 dollari (circa 460 euro). Un dettaglio interessante è che Pixel 6a non verrà ritirato, ma continuerà a essere in vendita anche dopo il lancio di Pixel 7a.

Chiaramente non aspettatevi delle conversioni semplici da dollari a euro. Sarebbe più realistico pensare a 1.799 euro per Pixel Fold e a 499 euro per Pixel 7a come prezzi di lancio.

Su Pixel Fold vi consigliamo di non farci troppo la bocca, anche i rumor degli ultimi giorni sono stati contrastanti sul suo periodo di lancio. Ma ormai manca poco, qualche settimana e ne avremo la conferma.