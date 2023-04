Google Pixel Fold svelato: data di uscita, caratteristiche e prezzo non hanno più segreti

La presentazione di Pixel Fold, il primo pieghevole di Google, è sempre più prossima, e tutto lascia pensare che lo vedremo sul palco del Google I/O, in programma per il 10 maggio prossimo, anche se probabilmente ci vorrà più tempo prima del lancio commerciale. Poco importa, perché da oggi sappiamo già praticamente tutto ciò che c'è da sapere. Il noto leaker Jon Prosser ha infatti pubblicato un video che lascia ben poco spazio all'immaginazione

Partiamo proprio dalle date: i pre-ordini apriranno il 10 maggio sul Google Store, subito dopo l'annuncio, ma Pixel Fold sarà disponibile solo a fine giugno, precisamente dal 27. C'è però un bel bonus: Pixel Watch in regalo. Vi invitiamo a leggere la recensione di Pixel Watch per capire come mai si tratti di un gran bel regalo!

E dato che stiamo procedendo al contrario, vediamo anche il prezzo: 1.799$ per la variante da 256 GB (disponibile nei colori Chalk e Obsidian), 1.919$ per il modello da 512 GB, solo in Obsidian.

Dal punto di vista tecnico abbiamo invece un display esterno OLED da 5,8'' in rapporto di forma 17,4:9 dato dalla risoluzione 1.080 x 2.092 pixel (408 ppi). Il display interno è invece sempre un OLED ma da 7,6'', 2.208 × 1.840 pixel, 6:5, 380 ppi. A proteggere quest'ultimo c'è uno strato di ultra-thin glass, ormai comune sui pieghevoli top di gamma. Entrambi i display hanno un elevato refresh di 120 Hz.

Il processore sarà lo stesso della serie Pixel 7, ovvero il Tensor G2, accoppiato a 12 GB di RAM LPDDR5. Lo spazio di archiviazione, da 256 e 512 GB, è invece di tipo UFS 3.1, quindi non proprio allo stato dell'arte.

Notevole il peso, di ben 283 grammi, mentre le dimensioni da chiuso sono 139,7 x 78,74 x 12,7 mm; mancano quelle a tablet aperto.

Da ultimo veniamo al comparto fotografico, da sempre fiore all'occhiello della serie.

Fotocamera principale da 48 megapixel, f/1,7, 0,8 μm pixel, sensore da 1/2''

da 48 megapixel, f/1,7, 0,8 μm pixel, sensore da 1/2'' Teleobiettivo 5x da 10,8 megapixel, f/3,05, 1,22 µm, sensore da 1/3,1''

da 10,8 megapixel, f/3,05, 1,22 µm, sensore da 1/3,1'' Grandangolo da 10,8 megapixel, f/2,2, FOV 121,1°, 1,25 µm pixel, sensore da 1/3''

La fotocamera frontale (sullo schermo esterno) è invece una 9,5 megapixel, f/2,2, 1,22 µm pixel a fuoco fisso, mentre la fotocamera frontale interna è da 8 megapixel, f/2,0, 1,12 µm, sempre a fuoco fisso.

Sulla carta un buon comparto fotografico, ma non all'altezza di quello di Pixel 7 Pro, anche se, come da tradizione, buona parte del lavoro lo farà il software.

Detto questo comunque il quadro è abbastanza completo, e al netto di prezzi in euro e disponibilità sul nostro mercato non ci aspettiamo particolari sorprese dal palco del Google I/O. Lieti di ricrederci (in positivo).