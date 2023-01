Non vedremo Pixel Fold nel 2023

Il settore degli smartphone pieghevoli è dominato da pochi attori, con Samsung in prima linea, ma sappiamo che altri sono in procinto di tuffarsi in questo settore del mercato.

Tra questi troviamo Google, visto che da ormai un paio d'anni sentiamo parlare a più riprese di un Pixel pieghevole, quello che dovrebbe arrivare sul mercato come Pixel Fold. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli poco confortanti per chi spera in un lancio a breve.