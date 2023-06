Questa limited edition del Pixel Fold vi farà rimpiangere di non essere famosi

Già è piuttosto difficile da digerire il fatto che Pixel Fold non sia venduto in Italia, ma questo si può capire. Google afferma di non poter garantire un'assistenza adeguata in tutti i Paesi e siamo anche disposti a rinunciare al suo nuovo pieghevole. Possiamo anche non essere particolarmente appassionati al genere Hip Hop, che proprio quest'anno celebra i suoi cinquant'anni da quando nel 1973 DJ Kool Herc iniziò a far girare lo stesso disco su due giradischi per isolare ed estendere le pause delle percussioni. I gusti sono giusti. Ma rinunciare al nuovo Pixel Fold "Hip Hop 50" limited edition, una versione limitata di 400 pezzi che non si può neanche acquistare perché parte del programma #GiftFromGoogle, questo è decisamente troppo.

Questa versione, regalata da Google a utenti selezionati, è veramente incredibile. Come mostra Courtney Hill su Twitter, il dispositivo arriva in una valigetta lussuosissima disegnata da Victrola al cui interno trovate un Pixel Fold colore ossidiana con decori dorati sui lati e sul modulo della fotocamera, oltre all'emblema Hip Hop 50 sulla stessa. Niente da far urlare al miracolo, ma è il resto della confezione a catturare l'attenzione. Oltre al dispositivo, infatti, troviamo un Pixel Watch, Pixel Buds Pro, una collana con pendente "It's All G' creato (e firmato) da Simone I. Smith, un cofanetto di cinque 45 giri dell'etichetta Mass Appeal e, in fondo, un giradischi Victrola!