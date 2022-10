Dal codice sorgente dei Pixel 7, nuove evidenze su Pixel Fold e un terzo Pixel

Per quanto riguarda Lynx (L10) , Wojciechowski ne aveva già parlato a proposito di sensori fotografici per la serie Pixel, quando aveva trovato questa configurazione:

Sempre dal codice sorgente di Google, arrivano informazioni su connettività e schermo. Per quanto riguarda la prima, Lynx utilizzerà il chip WCN6740 di Qualcomm (WiFi 6E + BT) invece del Broadcom BCM4389 utilizzato nei Pixel 6 e 7. Questo modello non è stato ancora annunciato ma dovrebbe derivare dal FastConnect 6700 - WCN6750.

Per quanto riguarda invece lo schermo, nel bootloader si trovano riferimenti al pannello come s6e3fc3-l10. S6E3FC3 è il Display Driver IC (DDIC) utilizzato nei Pixel 6, 6a e 7 e in altri dispositivi come il Samsung Galaxy A72. Questa notizia è molto interessante, perché non si tratta di un componente di fascia alta come S6E3HCx utilizzato nei Pixel Pro, ma dovrebbe essere limitato a 1080p di risoluzione e 120Hz di frequenza di qggiornamento.

Messe insieme, queste notizie potrebbero riaccendere le speranze di un Pixel Mini a scapito di un inedito Pixel Ultra o, come ipotizzato diverse volte, che si tratti semplicemente di un dispositivo di test.