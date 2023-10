Android 14 con Feature Drop di ottobre: l'aggiornamento che vi farà desiderare un Pixel

Finalmente Google ha presentato ufficialmente i suoi nuovi smartphone, i Pixel 8 che hanno attirato parecchia attenzione con i vari leak emersi nelle scorse settimane. E insieme a loro è arrivato ufficialmente Android 14. Android 14 lo conosciamo già ovviamente grazie alle diverse beta pubbliche rilasciate nei mesi scorsi. La novità consiste nel fatto che Android 14 ora è disponibile anche in versione stabile. E con esso arriva anche l'aggiornamento Feature Drop, ovvero l'update consistente con il quale Google introduce diverse nuove funzionalità. Con il Feature Drop di ottobre 2023 arrivano delle interessanti novità, sia per i Pixel che per Pixel Tablet e Pixel Fold. Andiamo a vederle insieme: Nuova Google Camera La popolare app Google Camera, che troviamo in versione ufficiale sui Pixel ma che è possibile installare anche su altri modelli Android grazie ai vari porting, riceve un'interfaccia tutta nuova. Troviamo nuovi controlli, nuove icone e una disposizione delle varie opzioni riviste. In questo articolo abbiamo approfondito le novità, e descriviamo anche come installarla subito. In ogni caso tutti i Pixel aggiornati ad Android 14 la riceveranno a breve.

Nuove personalizzazioni grafiche Con Android 14 arrivano nuove possibilità per personalizzare l'interfaccia grafica del Material You. L'animazione qui in basso mostra come sarà possibile personalizzare la schermata di blocco con nuovi stili di orologio.

Oltre a questo, arriva anche un nuovo tema monocromatico per tutta l'interfaccia Android. Qui sotto ne avete un'anteprima.

Nuova modalità Interprete su Pixel Fold Goolgle ottimizza in maniera smart il doppio schermo del suo pieghevole, Pixel Fold. Arriva infatti la possibilità di avviare in modalità doppio schermo la modalità Interprete di Assistant. In questo modo le conversazioni in tempo reale in lingue diverse avverranno in maniera più semplice.

La ricarica della batteria è più sicura Con Android 14 Google introduce una nuova modalità di ricarica che permette di preservare la longevità della batteria evitando surriscaldamenti. Abbiamo parlato ampiamente della funzionalità, dopo averla vista sulle beta pubbliche di Android 14. In sostanza prevede la ricarica a bassa potenza per evitare surriscaldamenti, fattore che può impattare negativamente sulla longevità della batteria. La modalità è disattivabile dall'utente e si attiva soltanto nei periodi di minore utilizzo dello smartphone. Nello stesso contesto arriva Extreme Battery Saver, una modalità di risparmio energetico che rappresenta un'evoluzione della precedente Battery Saver. Prevedibilmente incrementerà ulteriormente l'autonomia quando la carica scende sotto il 10% o 20%.

Google Kids Space su Tablet Su Pixel Tablet arriva un'interessante nuova modalità d'uso che permette di rendere sicuro il tablet anche se usato da un bambino. La modalità prevede restrizioni sui contenuti e sulle app che possono essere aperte o avviate.