I Pixel rivoluzionano il concetto di dashcam

Negli ultimi anni abbiamo visto Google puntare molto sul segmento smartphone, molto più di quanto abbia fatto con le prime generazioni di Pixel. E visto che ormai i Google-fonini sono disponibili anche in Italia, ci interessa particolarmente sapere cosa ha in serbo Google per il futuro. Oggi parliamo di una novità già intravista qualche settimana fa. Si tratta di una funzione che Google starebbe per integrare a livello di sistema nei suoi Pixel, la quale permetterebbe di usare il telefono come una dashcam smart.

La funzione Dashcam dei Pixel è stata scovata in fase di sviluppo e quelli di 9to5Google sono riusciti ad abilitarla e a provarla in anteprima. Come vedete dalle immagini in galleria, per usarla ovviamente è necessario munirsi di un supporto adatto per posizionare lo smartphone in posizione utile per registrare correttamente la strada. La registrazione avviene tramite la fotocamera posteriore. La funzione Dashcam prevede l'avvio della registrazione automatica non appena viene connesso lo smartphone al Bluetooth dell'auto. Dalle prove appena effettuate sembra però che sia anche necessario che il telefono sia connesso a un caricabatterie, cablato o wireless.

Una volta avviata la registrazione sarà possibile usare lo smartphone come al solito, e sarà quindi possibile aprire Maps o altre app utili durante la navigazione. Una volta avviata la registrazione sarà anche possibile passare alla modalità di registrazione tramite fotocamera anteriore. La registrazione prevede una compressione dei file registrati, in modo da non occupare troppo spazio. Google riferisce che si tratta di circa 30 MB per minuto di registrazione. Dal video qui sotto potete rendervi conto della qualità: la stabilizzazione è efficace, così come la messa a fuoco, forse si potrebbe migliorare sul livello di dettaglio, visto che non è semplice leggere le targhe delle altre auto. Questo è un dettaglio per cui si usa una dashcam in auto.